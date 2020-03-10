На саратовском форуме «Турпоток» призвали путешествовать по России

10 Март 2020 2020-03-10T14:57:28+03:00

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В Саратове 10 марта открылся форум «Турпоток», который посвящен теме внутреннего и въездного туризма.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», форум продлится два дня. Сегодня участники обсуждают основные тренды в отрасли. Завтра состоится мастер-класс Майи Богдановой по сторителлингу.

Заместитель председателя комитета по туризму Екатерина Демянюк отметила, что столь масштабное мероприятие в данной сфере проводится в нашем регионе впервые. В то же время развитие туризма, по ее словам, является приоритетным для Саратовской области.

Она поблагодарила организаторов: Центр предпринимателя «Мой бизнес» и министерство экономического развития.

Руководитель центра «Мой бизнес» Александр Марченко отметил, что наш регион является привлекательным для туристов, поэтому необходимо поддерживать предпринимателей, которые работают в этой отрасли.

Геннадий Шаталов

Член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму и основатель ряда туристских премий Геннадий Шаталов отметил важность развития туристских брендов.

- Выдержат этот кризис те, кто четко выстраивает политику брендинга и работают с тем лояльным сообществом, которое есть у этого бренда. Это очень важно и в туризме. Тем более, что сейчас прекраснейшая возможность, самое время для слогана «Пора путешествовать по России», — заявил Шаталов.

ИСТОЧНИК KP.RU