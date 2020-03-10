На саратовском форуме «Турпоток» призвали путешествовать по России
В Саратове 10 марта открылся форум «Турпоток», который посвящен теме внутреннего и въездного туризма.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», форум продлится два дня. Сегодня участники обсуждают основные тренды в отрасли. Завтра состоится мастер-класс Майи Богдановой по сторителлингу.
Заместитель председателя комитета по туризму Екатерина Демянюк отметила, что столь масштабное мероприятие в данной сфере проводится в нашем регионе впервые. В то же время развитие туризма, по ее словам, является приоритетным для Саратовской области.
Она поблагодарила организаторов: Центр предпринимателя «Мой бизнес» и министерство экономического развития.
Руководитель центра «Мой бизнес» Александр Марченко отметил, что наш регион является привлекательным для туристов, поэтому необходимо поддерживать предпринимателей, которые работают в этой отрасли.
Геннадий Шаталов
Член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму и основатель ряда туристских премий Геннадий Шаталов отметил важность развития туристских брендов.
- Выдержат этот кризис те, кто четко выстраивает политику брендинга и работают с тем лояльным сообществом, которое есть у этого бренда. Это очень важно и в туризме. Тем более, что сейчас прекраснейшая возможность, самое время для слогана «Пора путешествовать по России», — заявил Шаталов.
ИСТОЧНИК KP.RU