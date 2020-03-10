За выходные в Саратовской области утонуло четыре человека
За минувшие выходные произошло несколько трагедий на воде в Саратовской области. Об этом рассказал 10 марта на пресс-конференции Вадим Савчук, замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС.
- 7 марта в селе Расловка дайвер 1973 года рождения ловил рыбу — утонул. 8 марта, остров Зеленый, дедушка 1947 года рождения пытался перейти в Затон с острова по льду — не дошел. В тот же день, 8 марта, на реке Большой Иргиз утонул, предположительно, дайвер — не выплыл. На река Сазанка в Энгельсском районе рыбак на глазах очевидцев ушел под воду, спасти его не успели, — рассказал он.
Вадим Савчук призвал рыбаков не выходить на оставшийся лед — зимняя рыбалка окончена, пора переходить на летние снасти. Нужно всем помнить, что нельзя весной выходить на водоем самим и пускать туда детей.
ИСТОЧНИК KP.RU