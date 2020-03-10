2020-03-10T14:53:16+03:00
Общество

Саратовскую область ожидает необычно низкий паводок

Идет спад уровня воды в большинстве рек
Дарья Вострикова
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Предстоящий паводок в Саратовской области будет крайне низким и маловодным. Об этом заявила на пресс-конференции 10 марта Светлана Цветайло, начальник отдела Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В большинстве рек правобережья наблюдается спад уровней, в целом не идет речь о высоком половодье или повышении уровней до неблагоприятных. Половодье будет необыкновенно низким, — отметила она.

Юлия Молчанская, начальник отдела защиты населения и территории от ЧС ГУ МЧС по Саратовской области рассказала, что всего в регионе 24 паводкоопасных района, в зоне возможного затопления находится 89 населенных пунктов. Она напомнила, что на контроле МЧС были два переливных моста, которые сейчас открыты.

Она отметила, что в прошлом, 2019 году, первые подтопления приходились на конец марта — начало апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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