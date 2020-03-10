Лесничий потребовал четверть миллиона за рубку деревьев в Духовницком

10 Март 2020 2020-03-10T13:29:32+03:00

Вместо этого он попал под суд

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В Саратовской области под суд отправили лесничего из Духовницкого района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении крупной взятки.

Следствие считает, что в ноябре прошлого года лесничий обнаружил незаконную рубку деревьев работниками организации. Однако вместо того, чтобы пресечь нарушение, он потребовал от главного инженера предприятия взятку за молчание. Сумма — 250 тыс. рублей.

Главный инженер обратился в правоохранительные органы, поэтому передача денег, которая состоялась 15 ноября на трассе возле Духовницкого, прошла под контролем сотрудников УФСБ региона.

Дел направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU