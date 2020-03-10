«Саратовгорэлектротрансу» выделят 10 млн рублей на покрытие долгов

10 Март 2020 2020-03-10T13:29:30+03:00

Об этом заявили на заседании комиссии Саратовской городской думы

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Сегодня, 10 марта, на заседании комиссии по бюджетно-финансовым вопросам Саратовской городской думы рассказали, что МУПП «СГЭТ» дополнительно выделят 10 млн рублей.

Деньги будут предназначаться для выплаты «Саратовгорэлектротрансу» перед поставщиками электроэнергии, которым они должны.

Напомним, директор СГЭТ Владимир Прохоров заявлял, что в связи с тяжелым финансовым положением предприятия оплата осуществляется за счет субсидий на возмещение части затрат, предоставленных администрацией города.

Также во время обсуждения изменений в бюджет было заявлено, что планируется увеличить налоговые и неналоговые доходы города на 17,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU