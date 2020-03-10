В Саратове был побит 100-летний температурный рекорд

10 Март 2020 2020-03-10T14:44:19+03:00

Такой жары в марте в Саратове еще не было

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Сегодня, 10 марта, на пресс-конференции начальник отдела Саратовского центра по гидрометорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Цветайло рассказала о предстоящем паводке и погоде в регионе целом.

- Зима была непродолжительная и неморозная. Но любители зимних видов отдыха смогли получить свою долю удовольствия — все это было. Температура существенно превышала климатическую норму, даже в феврале. Снежный покров также начал сходить раньше, как и переход через 0 градусов температуры. Но такая погода не навсегда. Март относится к категории зимних, за теплом могут идти холода — в воскресенье мы это ощутим, но это не будут сильные морозы, — отметила она.

Синоптик отметила, что за более чем 100 лет наблюдений, с 1912 года, впервые вчера, 9 марта, был побит рекорд максимальной температуры, она достигла в Саратове +14 градусов с небольшим округлением.

ИСТОЧНИК KP.RU