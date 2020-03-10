Малолетний водитель устроил погоню в Поливановке
В Поливановке Ленинского района Саратова сотрудники ГИБДД устроили погоню за юным водителем.
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, утром 9 марта был замечен ВАЗ-2109, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
В Поливановке подросток устроил погоню.
Автомобилист отказался остановиться, поэтому его пришлось преследовать. Машину удалось задержать, оказалось, что за рулем находился 17-летний парень. В отношении него составлено четыре административных материала.
Машина была отправлена на штрафстоянку.
Машины отправили на штрафстоянку. Фото соцсетей
Примечательно, что в соцсетях развернулась оживленная дискуссия по этому поводу. Многие комментаторы открыто поддерживают поступок парня, жалея, что ему не удалось оторваться от преследования. Виновник обсуждения активно хвастается.
Гонщика удалось задержать.
ИСТОЧНИК KP.RU