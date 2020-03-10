Малолетний водитель устроил погоню в Поливановке

10 Март 2020 2020-03-10T14:39:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Поливановке Ленинского района Саратова сотрудники ГИБДД устроили погоню за юным водителем.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, утром 9 марта был замечен ВАЗ-2109, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/765560" frameborder="0"></iframe> В Поливановке подросток устроил погоню.

Автомобилист отказался остановиться, поэтому его пришлось преследовать. Машину удалось задержать, оказалось, что за рулем находился 17-летний парень. В отношении него составлено четыре административных материала.

Машина была отправлена на штрафстоянку.

Машины отправили на штрафстоянку. Фото соцсетей

Примечательно, что в соцсетях развернулась оживленная дискуссия по этому поводу. Многие комментаторы открыто поддерживают поступок парня, жалея, что ему не удалось оторваться от преследования. Виновник обсуждения активно хвастается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/765561" frameborder="0"></iframe> Гонщика удалось задержать.

ИСТОЧНИК KP.RU