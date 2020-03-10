После угрозы запретить выезд за границу мужчина выплатил 700 тыс. рублей алиментов

10 Март 2020 2020-03-10T14:37:49+03:00

Приставы убедили алиментщика выплатить долг и не рисковать возможностью выехать из России

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Приставы Заводского района Саратова закрыли исполнительное производство о выплате крупного долга по алиментам. Мужчина задолжал на содержание своего ребенка более 700 тыс. рублей.

Отец был в курсе своего долга перед ребенком его официально уведомили.

Судебные приставы доходчиво разъяснили, что вправе применить меры принудительного характера, в том числе ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

Этот аргумент подействовал — уже спустя несколько дней мужчина выплатил необходимую сумму в полном объеме. Денежные средства перечислены на счет ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU