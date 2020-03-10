Напавшая на ребенка в Сторожевке собака не была привита от бешенства

10 Март 2020 2020-03-10T12:52:43+03:00

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Ветеринары начали проверку собаки, напавшей на ребенка в селе Сторожевка Татищевского района.

- Животное взято под десятидневное ветеринарное наблюдение. После этого периода ветврачи дадут окончательное заключение о состоянии здоровья собаки, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии.

Установлена, что пес не имеет породы, ее возраст составляет два года. При этом он не был привит от бешенства, но признаков заболевания не имеет.

Напомним, сторожевой пес напал на пятилетнего мальчика, который вместе с матерью приехал в гости. Предполагается, что ребенок подошел слишком близко к сидевшей на цепи собаке.

ИСТОЧНИК KP.RU