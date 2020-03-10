Житель Маркса отработает нетрезвую езду

10 Март 2020 2020-03-10T12:41:43+03:00

Мужчину лишили прав на три года

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Суд признал 44-летнего жителя Маркса виновным в нетрезвой езде, будучи подвергнутым наказанию за это же правонарушение.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 8 ноября он ехал на Hyundai Sonata пьяным по трассе, ведущей из Сызрани в Волгоград, в Красноармейском районе.

Его остановили сотрудники полиции.

Теперь мужчине придется провести 200 часов на обязательных работах, также его лишили прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU