Житель Маркса отработает нетрезвую езду
Мужчину лишили прав на три года
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Суд признал 44-летнего жителя Маркса виновным в нетрезвой езде, будучи подвергнутым наказанию за это же правонарушение.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 8 ноября он ехал на Hyundai Sonata пьяным по трассе, ведущей из Сызрани в Волгоград, в Красноармейском районе.
Его остановили сотрудники полиции.
Теперь мужчине придется провести 200 часов на обязательных работах, также его лишили прав на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU