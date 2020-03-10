2020-03-10T12:40:37+03:00
Общество

Володин помог найти деньги на продолжение строительства грязелечебницы в Ершовском районе

Грязи в Саратовской области значительно превосходят грязевые источники курортов Сочи, Саки, Евпатории
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В Ершовском районе, в селе Чапаевка, возобновится возведение корпуса уникальной грязелечебницы. Средства на начало строительства уже поступили в регион. Об этом сообщается в паблике volodin.saratov в Инстаграм.

Несколько лет назад в санатории начали возводить новый корпус с крытым переходом. Но он превратился в долгострой. К Вячеславу Володину обратились жители Ершова с просьбой возобновить строительство и вывести санаторий на новый уровень — по качеству лечения и обслуживания.

В прошлом году председатель Госдумы помог найти средства на разработку проекта, теперь — на продолжение строительства.

Это одно из старейших учреждений области. Это место в Ершовском районе считается уникальным, так как сочетает в себе источники полезных вод и сульфидную иловую грязь. По своим лечебным свойствам они значительно превосходят грязевые источники курортов Сочи, Саки, Евпатории.

В Ершовском районе продолжится строительство грязелечебницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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