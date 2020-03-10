2020-03-10T12:36:51+03:00
Происшествия

Саратовец проведет год в колонии за удар полицейскому в грудь

Гражданин угрожал физической расправой
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 51-летнего саратовца в применении насилия к полицейскому.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 26 сентября в дежурную часть позвонил местный житель и сообщил, что в доме на Камчатской улице родственник угрожает ему расправой.

На место прибыли двое сотрудников полиции и обнаружили пьяного мужчину. Один из них потребовал прекратить такое поведение и отправиться в отдел, за что получил удар рукой в грудную клетку.

Гражданина задержали и все-таки привезли в отдел. Он признал свою вину, извинился перед потерпевшим и раскаялся.

Теперь ему придется провести год в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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