Саратовец проведет год в колонии за удар полицейскому в грудь
Суд признал виновным 51-летнего саратовца в применении насилия к полицейскому.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 26 сентября в дежурную часть позвонил местный житель и сообщил, что в доме на Камчатской улице родственник угрожает ему расправой.
На место прибыли двое сотрудников полиции и обнаружили пьяного мужчину. Один из них потребовал прекратить такое поведение и отправиться в отдел, за что получил удар рукой в грудную клетку.
Гражданина задержали и все-таки привезли в отдел. Он признал свою вину, извинился перед потерпевшим и раскаялся.
Теперь ему придется провести год в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU