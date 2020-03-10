В Саратове парень украл у матери технику и украшения на 100 тыс. рублей
На него завели уголовное дело
Изменить размер текста:
Полиция Заводского района раскрыла кражу у 52-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 1 февраля в 11:30 ее 22-летний безработный сын унес из квартиры вещи.
Пропал монитор, системный блок, клавиатура, 5,8 тыс. рублей и ювелирные изделия, сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, у него изъяли товарные чеки скупки.
На парня завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU