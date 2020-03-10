В Саратове парень украл у матери технику и украшения на 100 тыс. рублей

10 Март 2020 2020-03-10T11:19:45+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 52-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 1 февраля в 11:30 ее 22-летний безработный сын унес из квартиры вещи.

Пропал монитор, системный блок, клавиатура, 5,8 тыс. рублей и ювелирные изделия, сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, у него изъяли товарные чеки скупки.

На парня завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU