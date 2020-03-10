«Зерно Духовницка» задолжало 35 сотрудникам зарплату

10 Март 2020 2020-03-10T11:19:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Работники ООО «Зерно Духовницка» в Саратовской области обратились в прокуратуру из-за того, что им не выплатили зарплату.

- Предприятие задолжало 35 сотрудникам 192 тыс. рублей, которые должны были выплатить во второй половине января, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

По результатам проведенной проверки было возбуждено административное дело, а также внесено представление в адрес фирмы.

Долги перед сотрудниками погасили.

ИСТОЧНИК KP.RU