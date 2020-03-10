«Зерно Духовницка» задолжало 35 сотрудникам зарплату
Работники обратились в прокуратуру
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Работники ООО «Зерно Духовницка» в Саратовской области обратились в прокуратуру из-за того, что им не выплатили зарплату.
- Предприятие задолжало 35 сотрудникам 192 тыс. рублей, которые должны были выплатить во второй половине января, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
По результатам проведенной проверки было возбуждено административное дело, а также внесено представление в адрес фирмы.
Долги перед сотрудниками погасили.
ИСТОЧНИК KP.RU