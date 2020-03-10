2020-03-10T11:23:56+03:00
Происшествия

В Сторожевке на пятилетнего малыша напал цепной пес

Собака была на привязи во дворе, ребенок слишком близко подошел к животному
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В Татищевском районе Саратовской области на пятилетнего ребенка напала собака. Мальчик госпитализирован в больницу Саратова с укусами.

Как установила проверка, которую провели следователи Ленинского района, ребенок получил травмы во дворе у родственников в селе Сторожевка. Сюда его мать приехала с ним, чтобы отметить 8 марта.

Вечером на малыша во дворе дома напала находившаяся на привязи собака, охраняющая двор.

По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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