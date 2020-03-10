2020-03-10T11:55:24+03:00
Общество

В Саратовскую область не пустили 19,9 тонны подозрительных сухофруктов

На продукцию не было маркировки
Дарья Вострикова
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Вчера, 9 марта, на контрольном посту в Озинках инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области остановили автомобиль, который вез запрещенный груз из Республики Казахстан.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что 19,9 тонны были без маркировки, которая должна содержать достоверную информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения.

Виновника привлекли к административной ответственности, груз вернули в Республику Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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