Волжский район Саратова на весь день остался без воды

10 Март 2020 2020-03-10T11:51:24+03:00

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Сегодня, 10 марта, несколько улиц в Волжском районе Саратова до 20:00 остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с ремонтом водопровода на улице Чернышевского.

Речь идет об улице Чернышевского на участке от Радищева до Первомайской на четной стороне, набережной Космонавтов от Некрасова до Обуховского переулка, Некрасова, Обуховском, Нескучном переулках, Комсомольской, Бабушкин взвоз, Первомайской, Князевский взвоз, Октябрьской, Григорьева от Чернышевского до набережной Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU