2020-03-10T11:51:24+03:00
Общество

Волжский район Саратова на весь день остался без воды

Ремонтируют водопровод на улице Чернышевского
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 марта, несколько улиц в Волжском районе Саратова до 20:00 остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с ремонтом водопровода на улице Чернышевского.

Речь идет об улице Чернышевского на участке от Радищева до Первомайской на четной стороне, набережной Космонавтов от Некрасова до Обуховского переулка, Некрасова, Обуховском, Нескучном переулках, Комсомольской, Бабушкин взвоз, Первомайской, Князевский взвоз, Октябрьской, Григорьева от Чернышевского до набережной Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове начали строить забор вокруг бывшей гостиницы «Россия»
По проспекту Кирова в Саратове разъезжал элитный спорткар
В Саратове и Балакове школьники продолжат учебу
В Минтрансе объяснили причину попадания авто в люк на мосту через Волгу
Около Музейной площади в Саратове отключат воду
Все школы Энгельсского района закрылись на карантин
Депутат облдумы Андрей Воробьев встретился на выезде с избирателями
Почта в Пугачеве не работала из-за технического сбоя
В Саратовской области раньше срока стали гореть мусор и трава
Пассажирка ВАЗ-2114 скончалась после столкновения с «джипом» под Татищевом
Навигация судов в Саратовской области может начаться раньше
На саратовском форуме «Турпоток» призвали путешествовать по России
За выходные в Саратовской области утонуло четыре человека
Саратовскую область ожидает необычно низкий паводок
Лесничий потребовал четверть миллиона за рубку деревьев в Духовницком
«Саратовгорэлектротрансу» выделят 10 млн рублей на покрытие долгов
В Саратове был побит 100-летний температурный рекорд
Малолетний водитель устроил погоню в Поливановке
После угрозы запретить выезд за границу мужчина выплатил 700 тыс. рублей алиментов
Напавшая на ребенка в Сторожевке собака не была привита от бешенства