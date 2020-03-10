Панков: «Почта России» в Пугачеве несколько дней не выдавала посылки

10 Март 2020 2020-03-10T11:50:01+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков обратил внимание на особенности работы отделения «Почты России» в Пугачеве. С жалобами к нему обратились местные жители.

- С утра пытаюсь разобраться, почему возникли проблемы в работе почтового отделения в Пугачеве. Несколько дней люди не могли отправить и получить посылки. Говорят, не работает компьютер. При этом нет на месте ответственного представителя почтовой службы, который числится в штате. И местные власти не могут «найти концов» в областной почтовой структуре: к кому обратиться и с кем решить вопрос.

Говорю это не к тому, что работники почтовых отделений не могут ходить в отпуска, а к тому, что на время их отсутствия кто-то должен выполнять их обязанности. Чтобы не страдала работа почты в районах, и проблемы решались оперативно. А сегодня, по моему впечатлению, областное УФПС даже было не в курсе произошедшего. Может быть, в сетевых магазинах не бывает такой срочности: не работает один — можно направить людей в другой. А в «Почте России» нужно всегда отслеживать ситуацию и срочно реагировать на проблемы людей, — написал Панков в своем канале «Пара слов».

ИСТОЧНИК KP.RU