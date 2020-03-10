К концу недели в Саратовской области ожидается мокрый снег

10 Март 2020 2020-03-10T10:57:09+03:00

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На этой неделе температура в Саратовской области будет на 9–14 градусов превышать климатическую норму.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, 11 марта будет дуть юго-восточный и южный ветер с порывами до 5–10 м/с, местами — до 15 м/с. Осадков не ожидается. Этой ночью столбик термометра поднимется до 0…+5 градусов, завтра днем — до 11–16 градусов, на севере региона местами до +6.

Однако с четверга в область придут фронтальные разделы. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы со шквалистым ветром, порывы которого достигнут 6–11 м/с, в некоторых местах — до 15-20 м/с. При этом температура ночью будет +4…+9 градусов, днем от +9 до +14.

На следующий день порывы юго-западного ветра достигнут уже 17–22 м/с. Ночью ожидается +1…+6 градусов, днем — +11…+16, местами по северу области — до +6.

В Саратове в ближайшую ночь будет +2…+4 градуса, днем — +11…+13, без осадков. Подует южный ветер, порывы которого достигнут 6–11 м/с, местами — 14 м/с. В четверг будет кратковременный дождь с сильным юго-западным ветром (до 17 м/с). Днем ожидается +10…+12 градусов тепла, а 13 марта — +12…+14. Порывы юго-западного ветра достигнут 15–20 м/с, небольшой дождь будет и в субботу.

В первый день выходных на улице будет 10 градусов тепла, а в воскресенье всего 5, также пройдет мокрый снег.

Учитывая нестабильность погоды, говорить о предпосылках к отключению отопления еще рано.

ИСТОЧНИК KP.RU