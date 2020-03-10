Саратовские таможенники изъяли 3,5 тыс. пачек сигарет

10 Март 2020 2020-03-10T10:54:27+03:00

Товар без акцизов следовал из Республики Казахстан

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Саратовская таможня не пропустила 3,5 тыс. сигарет из Республики Казахстан.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе таможни, речь идет о марках Fast 10, Prestige, MM — по тысяче пачек, а также 500 пачек Forman.

Рыночная стоимость товара, который следовал без акцизов, превышает отметку в 248 тыс. рублей.

Табачные изделия изъяты в качестве вещественных доказательств о правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU