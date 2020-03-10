2020-03-10T10:47:49+03:00
Происшествия

В Саратове двое парней избили и ограбили мужчин по подозрению в гомосексуальности

Один получил условный срок, второй — реальный
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесен приговор двум местным жителям 18 и 20 лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области, их признали виновными в грабеже с применением насилия.

Было установлено, что вечером 29 июня 2018 года подростки, которым на тот момент было 16 и 18 лет, ограбили двух отдыхающих на пляже острова Покровские пески под мостом Саратов — Энгельс.

Старший из юношей потребовал от мужчин денег, а младший тем временем несколько раз ударил его по спине веткой дерева. После этого они забрали сумку жертвы и украл оттуда 1,2 тыс. рублей.

На суде парни не признались. Тем не менее 18-летнему дали условный срок на полтора года, а старшему из злоумышленников, с учетом уже имеющегося приговора за кражу, два года в колонии общего режима.

Неофициальный источник сообщил также, что грабители руководствовались не только корыстными мотивами. Они якобы нападали на граждан, которых сочли нетрадиционной ориентации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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