2020-03-10T15:14:14+03:00
Происшествия

Повисшего на балконе в Саратове мужчину сняли спасатели

Гражданина вытащили за руки
Дарья Вострикова
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Спасатели сняли мужчну с балкона седьмого этажаСпасатели сняли мужчну с балкона седьмого этажа
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Сотрудники облспаса не дали совершиться несчастному случаю на улице Посадского 180\198 в Саратове.

По данным портала «ЧП-Саратов», житель дома висел, держась руками на балкон, на уровне седьмого этажа.

Прибывшие сотрудники экстренной службы вытащили мужчину за руки, после чего передали полицейским и медикам.

Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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