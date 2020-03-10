Повисшего на балконе в Саратове мужчину сняли спасатели
Гражданина вытащили за руки
Спасатели сняли мужчну с балкона седьмого этажа
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Сотрудники облспаса не дали совершиться несчастному случаю на улице Посадского 180\198 в Саратове.
По данным портала «ЧП-Саратов», житель дома висел, держась руками на балкон, на уровне седьмого этажа.
Прибывшие сотрудники экстренной службы вытащили мужчину за руки, после чего передали полицейским и медикам.
Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU