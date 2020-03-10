Рецидивист из Энгельса проведет 2,5 года в колонии за кражу техники

10 Март 2020 2020-03-10T10:30:06+03:00

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Суд признал 28-летнего рецидивиста из Энгельса виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 7 сентября с 11:30 мужчина проник в дом на Астраханской улице, унес сварочный аппарат, болгарку, ноутбук и зарядное устройство на общую сумму более 31 тыс. рублей.

Часть похищенного он сдал в скупку Энгельса, оставшиеся вещи забрал себе.

Мужчине дали два года и шесть месяцев исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU