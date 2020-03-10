Молодой житель Бородаевки украл два электродвигателя
На него завели уголовное дело
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Полиция Марксовского района раскрыла кражу с зерноперерабатывающего тока в селе Бородаевка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 4 февраля кто-то унес два электродвигателя и повредил электропроводку, а также пусковые кнопки запуска двигателей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний местный житель, который признался в содеянном.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU