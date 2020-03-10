Молодой житель Бородаевки украл два электродвигателя

10 Март 2020 2020-03-10T09:39:12+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Марксовского района раскрыла кражу с зерноперерабатывающего тока в селе Бородаевка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 4 февраля кто-то унес два электродвигателя и повредил электропроводку, а также пусковые кнопки запуска двигателей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний местный житель, который признался в содеянном.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU