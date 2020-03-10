В Саратовской области на карантин полностью закрыты три школы

10 Март 2020 2020-03-10T13:56:00+03:00

Кроме того, в различных учебных заведениях занятия прекращены в 48 классах из-за ОРВИ

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По информации муниципальных районов области в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу 10 марта занятия полностью приостановлены в одной школе Аркадакского района, одной школе Питерского района, одной школе Энгельсского района.

Также занятий нет в 48 отдельных классах 23 школ области. Об этом сообщили в министерстве образования Саратовской области.

Дата завершения карантина везде различная — от 10 до 12 марта. Напомним, в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20 и более процентов обучающихся занятия останавливаются. На время карантина школы продолжают учебный процесс дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU