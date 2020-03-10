Саратовцы устроили фотосессию в образе вампиров на балконе аварийного дома Яхимовича

10 Март 2020 2020-03-10T10:18:45+03:00

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Вчера, 9 марта, в паблике «Типичный Саратов» появились снимки юноши, который абсолютно спокойно стоит на балконе разрушающегося дома Яхимовича на Советской улице в образе графа Дракулы — черном костюме с неестественно выбеленным лицом. Его фотографирует другой парень, который находится в здании.

Запись вызвала удивление среди местных жителей, некоторые всерьез обеспокоились за состояние парня: ведь здание угрожает рухнуть.

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Это здание является памятником культуры регионального значения, здесь впервые в Саратове была организована система парового отопления и вентиляции.

Его расселили в 2017 году из-за аварийности. В мае 2018 года дом пережил пожар, а в феврале — оброс новыми трещинами.

На семинаре «Сохранение исторического наследия городов ПФО» председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заявил, что дом с кариатидами сохранят. Еще в феврале он заявил, что месяца было достаточно для оформления земли, получения техусловий, экспертизы.

Ранее здание планировали передать ДОМ.РФ для спасения объекта и его перепрофилирования.

Министерство строительства региона передачу объекта ДОМ.РФ так и не завершило. В конце февраля в Минстрое сообщили, что завершена подготовка проектной документации по проекту приспособления для современного использования. Ведется работа по постановке на кадастровый учет нежилого здания и оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок. После этого застройщик получит технические условия для присоединения объекта к инженерным сетям. Название застройщика не упоминается.

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ИСТОЧНИК KP.RU