Тепин поручил отремонтировать крышу и осушить подвал затопленного дома в Энгельсском районе

10 Март 2020 2020-03-10T10:07:32+03:00

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Глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Тепин встретился с жителями поселка Бурный.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, пришедшие на личный прием граждане пожаловались на текущие крыши, затопленные подвалы и плохие дороги.

Дмитрий Тепин дал поручения исправить ситуацию.

- Капитальный ремонт кровли запланирован только на 2022 год, жители не должны страдать из-за протекающей крыши. Управляющей компании необходимо подготовить предложения по текущему ремонту, а комитету ЖКХ принять меры по организации капитального ремонта уже в следующем году, — заявил глава района.

Он также потребовал разобраться с затопленным подвалом трехэтажки и привести его в порядок. Для этого воду необходимо откачать в течение недели, провести ревизию коммуникаций и устранить течь.

Что касается плохих дорог, то, по словам Тепина, в этом году планируется рассмотреть возможность строительства дороги до поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU