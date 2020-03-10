В балаковском магазине продают огурцы и лаваш с плесенью
Жительница Балакова Юлия Майорова пожаловалась на просрочку в магазине на Саратовском шоссе, 37.
- Пришла за огурцами, их привезли 5 марта, а 9 они уже протухли. Также на витрине лежат зеленые куриные желудочки, пахнет тухлятиной. Магазин «Балаковский», не позорьте город, — написала гражданка в паблике «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» и опубликовала снимки овощей с характерным белым налетом, а также другой продукции.
Запись вызвала бурное обсуждение среди горожан. В комментариях Илья Антонов написал, что люди неоднократно жаловались на просрочку в этой торговой точке: рыбу, сыр, разбавленные водой напитки, отсыревшие чипсы.
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Пользовательница соцсети Elena Schastlivaya рассказала, как она покупала вафли для ребенка и спросила у продавца о свежести продукции. Ответ был положительным, но сладость оказалась отсыревшей.
Ксения Пономаренко сообщила о лаваше с зеленой плесенью, который спокойно лежал на прилавке.
ИСТОЧНИК KP.RU