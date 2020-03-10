Радаева оценили в рейтинге Фонда «Петербургская политика» за желание развивать самозанятость
Слова губернатора об этом прозвучали на активе региона 3 марта
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Эксперты Фонда «Петербургская политика» при составлении недельного рейтинга «Губернаторская повестка» включили в него высказывания Валерия Радаева на прошедшем региональном активе.
Саратовского губернатора поставили на 17 место по степени значимость сделанного заявления. Радаев заявил о необходимости стимулировать самозанятость.
- Количество самозанятых граждан и предпринимателей, получивших господдержку в 2020 году должно составить 7,6 тыс. человек, - прозвучало на активе.
ИСТОЧНИК KP.RU