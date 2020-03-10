В селе под Саратовом мужчина украл Hammer и тушенку
Гражданина задержали
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Полиция Саратовского района раскрыла кражу у 52-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с середины января до 7 марта кто-то отжал пластиковое окно в его дачном доме, расположенном в СНТ «Швейник» в районе Свинцовки.
Пропал лобзик марки Hammer, одежда, макароны и тушенка.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 26-летний житель села Свинцовка, который во всем признался.
Выяснилось, что он сдал имущество в ломбард, изъят залоговый билет.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU