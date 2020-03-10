Мошенники разослали саратовцам приглашение на лотерею от трамваев и троллейбусов

10 Март 2020 2020-03-10T08:45:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовцев пытались обмануть с помощью группы городского электротранспорта.

Участникам группы «Трамваи и троллейбусы Саратова» сегодня, 10 марта, пришло сообщение об участии в лотерейном розыгрыше.

- Несмотря на то, что всемирный женский праздник прошел, мы не перестаем радовать Вас подарками! Только сегодня «Трамваи и троллейбусы Саратова» проводит раздачу юбилейных лото-билетов. Поучаствуйте в единственном юбилейном лото-тираже и выиграйте приятный денежный подарок! Мы уверены, что Вы останетесь довольны и призов хватит на ВСЕХ! От лица администрации выплаты ГАРАНТИРУЕМ! — говорилось в сообщении.

.

Однако вскоре на странице группы появилось опровержение.

- Уважаемые пассажиры! Группа была взломана, но сейчас доступ к ней уже восстановлен. Не обращайте внимания на рассылку сообщений, ее сделали мошенники, временно заполучившие доступ к группе, — сообщили администраторы.

Однако, несмотря на просьбы участников группы сделать рассылку с опровержением, этого не произошло.

- Чем дольше не приходит рассылка с опровержением, тем больше подозреваю, что «злоумышленник» не временно получил доступ к группе, а как бы не один из админов, — написала пользователь Лена Григорян.

ИСТОЧНИК KP.RU