В Ивантеевке на 8 марта обокрали пиццерию
Задержан подозреваемый
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В поселке Ивантеевка Саратовской области обокрали пиццерию.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, о краже утром 8 марта заявила 30-летняя женщина. По ее словам, ночью неизвестные отогнули металлическую дверь запасного выхода и унесли из открытого сейфа 36 011 рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого — ранее судимого 23-летнего жителя села Арбузовка.
Мужчина признался и рассказал, что уже потратил деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU