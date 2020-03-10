В Ивантеевке на 8 марта обокрали пиццерию

10 Март 2020 2020-03-10T08:24:02+03:00

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В поселке Ивантеевка Саратовской области обокрали пиццерию.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, о краже утром 8 марта заявила 30-летняя женщина. По ее словам, ночью неизвестные отогнули металлическую дверь запасного выхода и унесли из открытого сейфа 36 011 рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого — ранее судимого 23-летнего жителя села Арбузовка.

Мужчина признался и рассказал, что уже потратил деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU