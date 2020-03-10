Жители Энгельса снова пожаловались на оранжевую воду из крана

10 Март 2020 2020-03-10T08:19:54+03:00

Такая проблема существует в квартирах на нескольких улицах города

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Сегодня, 10 марта, житель проспекта Химиков в Энгельсе Евгений Головко пожаловался в соцсети «ВКонтакте» на воду из крана рыжего цвета.

- Только утром думал: как хорошо, у нас идет чистая вода, а вечером ситуация изменилась, – написал мужчина в паблике «Энгельс Онлайн» и приложил снимок набранной ванны.

В комментариях под записью местные жители отметили, что мутная и ржавая жидкость из-под крана была замечена на проспекте Фридриха Энгельса, улицах Ленина, Тельмана, Ломоносова, проспекте Строителей.

Эта проблема – одна из актуальных для Энгельса. Горожане составили 7 марта открытое письмо в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева. В документе были описаны проблемы из-за воды и высказана одна из версий ухудшений – смена руководства «Водоканала».

В администрации Энгельсского района сообщили, что по результатам проведенной очистки вода, поставляемая очистными сооружениями, соответствует санитарным нормам и требованиями по качеству. На совещании с участие главы района Дмитрия Тепина, министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева, а также специалистов МУП «Энгельс Водоканал», которое прошло 3 марта, было решено принять меры. Со 2 по 7 марта были промыты сети, обеспечивающие водой около 400 многоэтажек и 2,5 тыс. домов частного сектора. А также прочищены сети более 150 многоквартирных зданий, откуда поступали жалобы.

Жалоб стало втрое меньше, эта работа будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU