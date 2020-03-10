За долги будет арестовано имущество нескольких крупных саратовских фирм

10 Март 2020 2020-03-10T07:55:48+03:00

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В Саратовской области арестуют имущество нескольких крупных предприятий.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, организации задолжали обязательные налоговые платежи.

В общей сложности ООО «Мехколонна №106», ООО «Фирма», ООО «Саратовский Завод Тяжелых Зуборезных Станков», ООО «Гранит», ООО «Амзинский Лесокомбинат», ООО «Балжилстрой» накопили налоговые долги на сумму более 4,5 млн рублей.

Постановление об аресте имущества внесла межрайонная налоговая инспекция №20 а прокуратура области санкционировала это решение.

При этом установлено, что предприятия владеют имуществом, которого хватит, чтобы погасить долги.

ИСТОЧНИК KP.RU