В общежитии Вольска зарезали мужчину
Задержанный полностью признал вину
Мужчина был убит в общежитии Вольска. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В общежитии Вольска Саратовской области был убит мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 38-летнего мужчину ударили ножом в грудь утром 7 марта в общежитии на Волгоградской.
От полученной раны пострадавший скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 46-летний мужчина. Он признал вину полностью, ему предъявлено обвинение.
Сейчас мужчина взят под стражу.
Задержанный взят под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU