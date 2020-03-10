2020-03-10T07:09:42+03:00
Происшествия

В общежитии Вольска зарезали мужчину

Задержанный полностью признал вину
Екатерина Семенова
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Мужчина был убит в общежитии Вольска. Фото СУ СКР по Саратовской областиМужчина был убит в общежитии Вольска. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В общежитии Вольска Саратовской области был убит мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 38-летнего мужчину ударили ножом в грудь утром 7 марта в общежитии на Волгоградской.

От полученной раны пострадавший скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 46-летний мужчина. Он признал вину полностью, ему предъявлено обвинение.

Сейчас мужчина взят под стражу.

Задержанный взят под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области

Задержанный взят под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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