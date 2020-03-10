В общежитии Вольска зарезали мужчину

10 Март 2020 2020-03-10T07:09:42+03:00

Мужчина был убит в общежитии Вольска. Фото СУ СКР по Саратовской области

Изменить размер текста: A A

В общежитии Вольска Саратовской области был убит мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 38-летнего мужчину ударили ножом в грудь утром 7 марта в общежитии на Волгоградской.

От полученной раны пострадавший скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 46-летний мужчина. Он признал вину полностью, ему предъявлено обвинение.

Сейчас мужчина взят под стражу.

Задержанный взят под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU