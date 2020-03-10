2020-03-10T06:29:25+03:00
Происшествия

Мужчина погиб в горящей даче на Сокурском тракте

Тело нашла сторож СНТ
Екатерина Семенова
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Мужчину нашли в собственной даче. Фото СУ СКР по Саратовской областиМужчину нашли в собственной даче. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла вечером 7 марта в садоводческом товариществе на Сокурском тракте.

Валивший из окна дачного домика заметила сторож. Она открыла дверь и обнаружила в коридоре тело 61-летнего хозяина.

Трагедия произошла на Сокурском тракте. Фото СУ СКР по Саратовской области

Трагедия произошла на Сокурском тракте. Фото СУ СКР по Саратовской области

На место выезжали следователи СУ СКР региона, признаков насильственной смерти не обнаружено. Очаг возгорания располагался в жилой комнате, предположительно от обогревателя, корпус которого был накрыт вещами

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Фото СУ СКР по Саратовской области

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Фото СУ СКР по Саратовской области

По данному факту начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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