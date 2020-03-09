Развитие туризма обсудят в Саратове 10-11 марта

9 Март 2020 2020-03-09T19:12:50+03:00

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10-11 марта в Саратове пройдет форум «Турпоток», посвященный развитию внутреннего и въездного туризма в регионе. Первый день форума будет посвящен трендам туристической индустрии, созданию и продвижению региональных турпродуктов. Во второй день пройдет мастер-класс Майи Богдановой по сторителлингу. Организаторы форума: Центр предпринимателя «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономического развития региона, комитет по туризму Саратовской области.

Саратовская область обладает огромным туристическим потенциалом — нам есть что показать, где отдохнуть и чем удивить путешественников. Но часто нашим туристическим проектам не хватает вдохновения и качественного маркетинга. На форуме «Турпоток» участники из первых уст узнают о главных трендах туристической отрасли в 2020 году и получат действительно работающие инструменты по созданию, упаковке и продвижению туристических продуктов. В рамках форума выступят федеральные и международные эксперты и предприниматели, которые уже реализовали на своей территории успешные туристические проекты.

В рамках первой сессии «Перспективы развития новых туристических направлений в Саратовской области» Ольга Алексеева креативный продюсер АНО "Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий" (г. Москва) расскажет о деловом туризме, презентует возможности MICE-карты и вместе с участниками обсудит есть ли MICE-потенциал у Саратовской области. Член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму и основатель ряда туристских премий Геннадий Шаталов (г. Воронеж) даст пошаговую инструкцию по созданию туристических проектов, которые смогут стать драйверами развития туризма в региона, а директор ООО «Туроператор Калипсо» Светлана Иванова (г.Йошкар-Ола) сконцентрируется именно на создании авторских туров, которые являются глобальным трендом последних лет.

В рамках 2 сессии выступят член Русского географического общества и автор ряда путеводителей Андрей Сулейков (г. Москва), руководитель «Школы контента» Майя Богданова (г. Тель-а-Вив, Израиль) и руководитель экскурсионного отдела ООО «Центр активного отдыха «Летучий корабль» Ольга Хлебникова (г. Киров). Они объяснят, как создать, упаковать и продвигать региональные туристические продукты.

В рамках завершающей сессии форума «Кадры — фактор успеха туристического проекта» участники вместе с экспертами разберут ключевые проблемы с привлечением и удержанием новых специалистов туристической индустрии. Основатель HR-клуба в Саратове Екатерина Быкова проведет фасилитационную сессию, которая поможет участникам определить свои кадровые запросы, составить портрет идеального кандидата и понять, где этих людей лучше искать. Филиппа Мамонтова, специалист по внедрению систем стажировок, бизнес тренер в формате интерактивного мастер-класса расскажет какие точки роста для туристического бизнеса скрываются в стажировках и внедрении наставничества.

На протяжении всего форума для участников будет организована бизнес-игра «Нетворкинг-квест», которая поможет с пользой провести перерывы — завести новые деловые контакты, найти единомышленников, партнеров и клиентов.

11 марта на базе Центра предпринимателя «Мой бизнес» пройдет мастер-класс "Что умеют истории? 7 сюжетов, которые изменят ваш маркетинг". Майя Богданова – Человек-текст, руководитель «Школы контента», копирайтер, международный бизнес-тренер, автор двух книг и контент-технолог – познакомит саратовских предпринимателей с технологией создания истории, объяснит законы истории, как вывести из равновесия и заставить читателя включить внимание, а самое главное – как с помощью сторителлинга усилить маркетинг компании.

Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области. Участие в форуме бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте: turpotok64.ru

ИСТОЧНИК KP.RU