В Энгельсе женщина нашла потерянный телефон и получила уголовное дело

9 Март 2020 2020-03-09T17:32:29+03:00

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Полиция Энгельса вчера, 8 марта, нашла женщину, завладевшую чужим телефоном.

- Вечером 6 числа поступило заявление гражданки, которая поняла, что потеряла телефон Le 2 в магазине на проспекте Химиков, 1, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Оказалось, что чужой мобильник нашла и забрала 43-летняя женщина. В отношении ранее не судимой гражданки возбудили дело и изъяли гаджет. Мера пресечения — подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU