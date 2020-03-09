В Энгельсе женщина нашла потерянный телефон и получила уголовное дело
Гражданке выписали подписку о невыезде
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Полиция Энгельса вчера, 8 марта, нашла женщину, завладевшую чужим телефоном.
- Вечером 6 числа поступило заявление гражданки, которая поняла, что потеряла телефон Le 2 в магазине на проспекте Химиков, 1, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Оказалось, что чужой мобильник нашла и забрала 43-летняя женщина. В отношении ранее не судимой гражданки возбудили дело и изъяли гаджет. Мера пресечения — подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU