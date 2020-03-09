2020-03-09T17:18:23+03:00
Общество

За год в Саратовской области нашли полтонны некачественной рыбы и икры

Роспотребнадзор проверил 110 предприятий по производству и обороту рыбной продукции
Ольга Симонова
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За 2019 год Роспотребнадзор по Саратовской области проверил 110 предприятий по производству и обороту рыбной продукции.

- В 63% случаев выявлялись нарушения санитарных требований, а также в области защиты прав потребителей и технического регулирования. Например, отсутствовала информация для потребителей, продавали просроченную продукцию и другое, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Также специалисты исследовали 176 проб рыбной продукции на токсичные элементы, пестициды и т. д. Ни в одном случае отклонений от санитарно-химический показателей не было.

Из 155 проб на физико-химические показатели восемь не соответствовали требованиям по содержанию массовой доли ледяной глазури.

На микробиологию провели 502 пробы, из них также восемь «провалились», а паразитологические показатели были нарушены в четырех из 277 случаев.

За все выявленные нарушения было вынесено 70 административных постановлений. Виновников оштрафовали на общую сумму более 500 тыс. рублей.

Также из оборота изъяли 59 партий рыбной продукции объемом 528 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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