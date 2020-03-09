Под Энгельсом рецидивистка ушла из гостей с чужим телефоном
В Энгельсском районе Саратовской области полиция нашла подозреваемую в краже телефона.
- Утром 7 марта 39-летний житель поселка Пробуждение обратился к правоохранителям. Он заявил, что после ухода знакомой девушки он обнаружил отсутствие телефона Honor 7A, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Полиция начала обрабатывать места возможного сбыта похищенного и на следующий день выяснилось, что мобильник в ломбард сдал мужчина по просьбе женщины.
В отдел доставили 36-летнюю гражданку. Она оказалась рецидивисткой. У нее изъяли залоговый билет и выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU