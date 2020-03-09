Под Энгельсом рецидивистка ушла из гостей с чужим телефоном

9 Март 2020 2020-03-09T16:24:09+03:00

Смартфон по ее просьбе заложил мужчина

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В Энгельсском районе Саратовской области полиция нашла подозреваемую в краже телефона.

- Утром 7 марта 39-летний житель поселка Пробуждение обратился к правоохранителям. Он заявил, что после ухода знакомой девушки он обнаружил отсутствие телефона Honor 7A, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция начала обрабатывать места возможного сбыта похищенного и на следующий день выяснилось, что мобильник в ломбард сдал мужчина по просьбе женщины.

В отдел доставили 36-летнюю гражданку. Она оказалась рецидивисткой. У нее изъяли залоговый билет и выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU