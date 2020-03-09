Парень на десять лет младше отобрал у незнакомца колонку в Саратове
Злоумышленника задержала ГИБДД
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В Заводском районе Саратова полиция поймала парня с похищенной колонкой.
- В 23:59 8 марта с заявлением обратился 34-летний безработный и рассказал, что незнакомец избил его и отобрал колонку Sound Better. Преступление произошло в 22:30 у дома по улице Брянская, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Сотрудники ГИБДД задержали 24-летнего парня, ранее привлекавшегося за кражу. У него изъяли похищенную технику. Правоохранители организовали проверку по данному факту.
ИСТОЧНИК KP.RU