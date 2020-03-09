За неделю в Саратовской области почти 17 тыс. человек заболели ОРВИ
Темпы прироста заболеваемости увеличились
Изменить размер текста:
В Саратовской области за неделю, со 2 по 8 марта, зарегистрировано 16 938 случаев ОРВИ.
- Темпы прироста заболеваемости увеличились, по сравнению с прошлой неделей, на 10%, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.
В ведомстве отмечают, что в Саратове за тот же период ОРВИ заболели более 7 тыс. человек. В целом заболеваемость находится на неэпидемическом уровне, но выше порога на 4,1%.
Гражданам рекомендуют мыть руки и носить маски, а в школах проводить «утренний» фильтр: не пускать детей с признаками заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU