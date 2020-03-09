2020-03-09T16:03:01+03:00
Общество

За неделю в Саратовской области почти 17 тыс. человек заболели ОРВИ

Темпы прироста заболеваемости увеличились
Ольга Симонова
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В Саратовской области за неделю, со 2 по 8 марта, зарегистрировано 16 938 случаев ОРВИ.

- Темпы прироста заболеваемости увеличились, по сравнению с прошлой неделей, на 10%, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве отмечают, что в Саратове за тот же период ОРВИ заболели более 7 тыс. человек. В целом заболеваемость находится на неэпидемическом уровне, но выше порога на 4,1%.

Гражданам рекомендуют мыть руки и носить маски, а в школах проводить «утренний» фильтр: не пускать детей с признаками заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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