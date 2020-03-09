Саратовец избил продавщицу на 8 марта ради кассет для бритья

9 Март 2020 2020-03-09T15:49:22+03:00

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В Волжском районе Саратова полиция вчера, 8 марта, раскрыла ограбление.

- Днем с заявлением обратилась 45-летняя продавщица магазина на улице Радищева и рассказала, что в 12:20 неизвестный с применением насилия похитил кассеты для бритья стоимостью чуть более 1 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

По подозрению в полицию доставили 39-летнего рецидивиста. У мужчины, чей послужной список состоит из 16 сроков, изъяли кассеты. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU