«Лиза Алерт» перестала искать пропавшую в Балакове Александру Харлову
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» прекратили искать пропавшую в Балакове Александру Харлову.
Как сообщил «КП-Саратов» региональный координатор поискового отряда Константин Костырин, активный поиск 21-летней девушки больше не ведется.
После осмотра места пропажи волонтеры сделали вывод, что Александра могла уехать куда угодно.
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Напомним, девушка пропала в Балаковском районе 26 февраля. «Лиза Алерт» подключилась к ее поискам 1 марта.
В ГУ МВД по Саратовской области в ориентировке о пропаже отметили, что около полуночи Александра позвонила матери и сказала, что едет к ней домой в село Хлебновка на такси. Больше девушку никто не видел, а ее телефон оказался выключенным.
ИСТОЧНИК KP.RU