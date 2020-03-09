2020-03-09T15:44:05+03:00
Общество

«Лиза Алерт» перестала искать пропавшую в Балакове Александру Харлову

Девушка пропала во время поездки на такси 26 февраля
Ольга Симонова
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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» прекратили искать пропавшую в Балакове Александру Харлову.

Как сообщил «КП-Саратов» региональный координатор поискового отряда Константин Костырин, активный поиск 21-летней девушки больше не ведется.

После осмотра места пропажи волонтеры сделали вывод, что Александра могла уехать куда угодно.

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Напомним, девушка пропала в Балаковском районе 26 февраля. «Лиза Алерт» подключилась к ее поискам 1 марта.

В ГУ МВД по Саратовской области в ориентировке о пропаже отметили, что около полуночи Александра позвонила матери и сказала, что едет к ней домой в село Хлебновка на такси. Больше девушку никто не видел, а ее телефон оказался выключенным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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