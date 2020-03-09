Стажер магазина в Саратове украл из кассы 46 тыс. рублей
Он успел их потратить за два дня
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В Ленинском районе Саратова полиция 7 марта раскрыла кражу денег.
- В отдел 5 марта обратился 31-летний мужчина и рассказал, что с 15:40 до 16:00 из кассы его магазина на улице Международная пропали 46 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
По подозрению разыскали 29-летнего мужчину, прописанного в Сторожевке. Он проходил стажировку на должность продавца в этой торговой точке.
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении гражданина. Он рассказал, что деньги успел потратить. Ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU