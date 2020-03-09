Стажер магазина в Саратове украл из кассы 46 тыс. рублей

9 Март 2020 2020-03-09T13:32:15+03:00

Он успел их потратить за два дня

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова полиция 7 марта раскрыла кражу денег.

- В отдел 5 марта обратился 31-летний мужчина и рассказал, что с 15:40 до 16:00 из кассы его магазина на улице Международная пропали 46 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

По подозрению разыскали 29-летнего мужчину, прописанного в Сторожевке. Он проходил стажировку на должность продавца в этой торговой точке.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении гражданина. Он рассказал, что деньги успел потратить. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU