Движение саратовских трамваев теперь можно отслеживать онлайн

9 Март 2020 2020-03-09T12:53:28+03:00

Пока что в приложении «Яндекс. Карты» есть только один маршрут — №11

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Саратовские трамваи теперь можно отслеживать онлайн.

Пока что в приложении «Яндекс.Карты» есть только один маршрут — №11 «6-й квартал» — «Мирный переулок».

Также пассажиры могут наблюдать за автобусами №№2Д, 11, 53 и 75 и маршрутками №№26, 30, 33, 35, 41, 42К, 44, 55А, 72, 73, 74, 80, 81, 83 и 99.

Аналогичный сервис есть и в Энгельсе, там можно следить за движением маршрутки №3 и троллейбусов №№8 и 14.

Балаково также не отстает. Там с помощью приложения можно отслеживать 110-ю маршрутку и автобусы №№5, 7, 9, 10, 10А, 15, 21, 22.

ИСТОЧНИК KP.RU