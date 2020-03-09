Соцработники Саратовской области обходят жителей в зоне половодья

9 Март 2020 2020-03-09T12:40:00+03:00

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Социальные работники Саратовской области обходят жителей, чьи дома находятся в зоне весеннего подтопления.

- Проводится обход семей с несовершеннолетними детьми и одиноко проживающих пенсионеров, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития региона.

Соцработники инструктируют местных жителей о правилах поведения в период паводка, рассказывают о нормах пожарной безопасности, напоминают номера телефонов экстренных служб и собирают сведения о потребности граждан в эвакуации.

Особое внимание уделяется семьям в социально опасном положении и где есть дети-инвалиды.

ИСТОЧНИК KP.RU