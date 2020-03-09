У жителя Анапы в военном госпитале Вольска-18 отобрали 3 тыс. рублей

9 Март 2020 2020-03-09T12:12:27+03:00

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В субботу, 7 марта, полиция поселка Светлый раскрыла ограбление.

- Тем же днем 20-летний житель Анапы рассказал, что на территории военного госпиталя в Вольске-18 у него отобрали 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Парень хотел купить б/у Samsung Galaxy A10. Нашел объявление на сайте, созвонился, договорился о встрече.

По подозрению в преступлении задержали 24-летнего ранее не судимого жителя Вольска.

Злоумышленник признался в преступлении, в отношениии него возбудили уголовное дело. Похищенные деньги у парня изъяли и выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU