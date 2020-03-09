У жителя Анапы в военном госпитале Вольска-18 отобрали 3 тыс. рублей
В субботу, 7 марта, полиция поселка Светлый раскрыла ограбление.
- Тем же днем 20-летний житель Анапы рассказал, что на территории военного госпиталя в Вольске-18 у него отобрали 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.
Парень хотел купить б/у Samsung Galaxy A10. Нашел объявление на сайте, созвонился, договорился о встрече.
По подозрению в преступлении задержали 24-летнего ранее не судимого жителя Вольска.
Злоумышленник признался в преступлении, в отношениии него возбудили уголовное дело. Похищенные деньги у парня изъяли и выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU