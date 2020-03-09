Женщина за рулем Kia перевернулась на мосту Саратов — Энгельс

9 Март 2020 2020-03-09T12:06:35+03:00

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На мосту Саратов — Энгельс сегодня, 9 марта, перевернулся автомобиль.

- В 11:40 52-летняя женщина за рулем Kia Sportage наехала на препятствие, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.

Очевидцы аварии предположили в комментариях в соцсетях, что машина наехала на люк.

Как отмечают очевидцы, после опрокидывания иномарку тушили сотрудники МЧС.

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Пострадавшую водительницу госпитализировали.

Авария перекрыла обе полосы движения на мосту, из-за этого затруднено движение. Из Энгельса в сторону Саратова — серьезные заторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/765378" frameborder="0"></iframe> Kia перевернулась на мосту Саратов — Энгельс.

ИСТОЧНИК KP.RU