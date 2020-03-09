Женщина за рулем Kia перевернулась на мосту Саратов — Энгельс
На мосту Саратов — Энгельс сегодня, 9 марта, перевернулся автомобиль.
- В 11:40 52-летняя женщина за рулем Kia Sportage наехала на препятствие, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.
Очевидцы аварии предположили в комментариях в соцсетях, что машина наехала на люк.
Как отмечают очевидцы, после опрокидывания иномарку тушили сотрудники МЧС.
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Пострадавшую водительницу госпитализировали.
Авария перекрыла обе полосы движения на мосту, из-за этого затруднено движение. Из Энгельса в сторону Саратова — серьезные заторы.
Kia перевернулась на мосту Саратов — Энгельс.
ИСТОЧНИК KP.RU