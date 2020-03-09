«Протон-Саратов» повторно обыграл чемпионок России по волейболу
Однако эта победа не дает право сыграть в полуфинале чемпионата из-за проигрыша в домашнем матче
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Вчера, 8 марта, волейбольная команда «Протон-Саратов» обыграла «Динамо» из Москвы.
Как сообщает группа саратовского клуба в соцсети «ВКонтакте», счет игры составил 17:25, 26:24, 25:23, 20:25, 12:15.
Это уже вторая победа «Протона-Саратов» над чемпионками России — 3:2. Однако она не дает право сыграть в полуфинале чемпионата из-за проигрыша в домашнем матче — 1:3.
В следующий раз саратовские волейболистки поборются за 5–8 места с 3 по 5 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU